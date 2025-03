Sololaroma.it - Tudor per Motta, rilancio Champions per la Juventus: chi teme la Roma per il 4° posto?

Leggi su Sololaroma.it

Pausa Nazionali, lavoro a Trigoria e mercato si intrecciano in questi giorni in casa, che con l’addio di Hummels pensa a Balerdi e Solet per la difesa, ma ben presto il focus tornerà su quel 4°passato da sogno ad obiettivo in tempo record. Gli ultimi kilometri sono sempre i più complicati, specialmente se si è reduci da una rimonta difficile da sostenere fisicamente e psicologicamente, oltre al fatto che la concorrenza è spietata. Chi in queste ore tenta ilverso l’Europa che conta è la, con una decisione sorprendente ma che cominciava ad essere nell’aria.Come riportato da Fabriziono, è questione di ore l’esonero di Thiago, per un progetto ambizioso ad inizio stagione, approvato da dirigenza e tifosi ma naufragato clamorosamente di settimana in settimana.