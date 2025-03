Juventusnews24.com - Tudor Juventus, Misorelli (agente Danilo) sentenzia: «La dirigenza non ha imparato niente, il primo sbaglio Thiago Motta e il prossimo…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24) si scaglia contro ladei bianconeri: tutte le dichiarazioniL’dell’ex capitano della Juve, ha commentato su X la scelta dei bianconeri di puntare super sostituireche sarà a breve esonerato. Parole che fanno discutere e che hanno fatto scatenare i tifosi in quanto rappresentano un’aspra critica nei confronti dellaper le ultime scelte in panchina da parte dei bianconeri.PAROLE – «Il, il prossimo. Non hanno».Leggi sunews24.com