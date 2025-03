Thesocialpost.it - Tudor-Juventus, l’accordo c’è: Esonero Thiago Motta in serata. Contratto pronto

La situazione era in continua evoluzione e nel pomeriggio di ieri è arrivata la decisione definitiva: laha optato per l’die, allo stesso tempo, ha raggiunto un’intesa con Igor. Il nuovo tecnico guiderà la squadra per i prossimi quattro mesi con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e ottenere un buon risultato al Mondiale per Club. Dopo, si valuteranno le opzioni future. La strategia della società è chiara: evitare impegni a lungo termine con un allenatore che subentra a stagione in corso e deve ambientarsi rapidamente. Un aspetto che, nel caso di, non dovrebbe rappresentare un problema, considerando la sua conoscenza dell’ambiente.Accordi definitiLa svolta è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando la dirigenza ha preso atto che la frattura trae il gruppo squadra era ormai insanabile.