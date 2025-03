Juventusnews24.com - Tudor Juventus, la qualificazione alla prossima Champions torna a essere un obiettivo sensibile: i suoi precedenti fanno ben sperare

di RedazioneNews24: ogni volta che il tecnico croato subentra in panchina, migliora le situazioni delle sue squadre! Spuntano questiIgorsi può definire un talismano della panchina da subentrante. Ogni volta che è chiamato a entrare in corsa, riesce sempre a centrare degli obiettivi o a migliorare le situazioni di classifica delle proprie squadre.Ad affermalo è Sky Sport, che ricorda quanto successo a Udine con l’Udinese e a Roma con la Lazio. Coi friulani ha centrato due salvezze nelle stagioni 2017/2018 e nelle stagioni 2018/2019, mentre con i biancocelesti si sono classificati al settimo posto finale dal nono in cui si ritrovavano. Spera la Juve, che vuole centrare laLeague.Leggi sunews24.com