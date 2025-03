Juventusnews24.com - Tudor Juventus, come giocherebbero i bianconeri con il nuovo allenatore? Il possibile modulo e lo stile di gioco

di RedazioneNews24con il? Tutti i dettagli sull'ex Laziosi appresta a diventare ildella Juve e sostituire Thiago Motta in questo finale di stagione,riportato da Sky Sport.potrebbe giocare l'extra le altre di Lazio, Verona e Marsiglia? Il mister ha spesso adottato il 3-4-2-1 e quindi potrebbe riportare una difesa a tre anche in bianconero.L', conosciuto per la sua grinta e unodisicuramente offensivo, ambizioso ma allo stesso tempo molto organizzato.