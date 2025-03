Juventusnews24.com - Tudor Juventus, al via l’operazione “quarto posto” e non solo: le due missioni (più una) del nuovo tecnico da qui a fine stagione

In casa Juventus hanno scelto il futuro della panchina: via Thiago Motta con effetto immediato, al suo posto dentro Igor Tudor con cui dare l'assalto a un quarto posto vitale per i conti e i programmi futuri. Il tecnico ex Lazio e Verona avrà però anche altre due missioni (più una): innanzitutto vuole rilucidare il talento di Yildiz, finito un po' ai margini nelle ultime uscite, poi proverà a far coesistere Vlahovic e Kolo Muani. Per ultimo, e chissà non possa riuscirci, cercherà di rivalutare i tre flop (Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz).