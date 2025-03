Juventusnews24.com - Tudor Juve (Sky Sport), ci siamo: accordo ai dettagli, il tecnico è atteso già in serata a Torino. Tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24(Sky), ciai, ilcroato ègià inper iniziare la sua nuova avventura. UltimissimeCiper Igorallantus. I bianconeri hanno deciso di esonerare Thiago Motta prima della partita contro il Genoa per poi virare con decisione sull'ex allenatore di Lazio e Verona.Come riportato da Skyle parti sono al lavoro in questi minuti per formalizzare l'intesa trovata nella giornata di sabato 22 marzo in modo da far arrivare il croato agià stasera. Alla ripresa degli allenamenti alla Continassa ci sarà dunque già lui a guidare i bianconeri.