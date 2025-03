Juventusnews24.com - Tudor Juve, sarà lui il nuovo allenatore bianconero: dal contratto all’opzione per il 2026. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24lui il: isu quello cheildelmisterNicolò Schira su X ha fatto il punto su quello cheildeldella, Igorche prenderà il posto sulla panchina bianconera di Thiago Motta.PAROLE – «Igorha dato la sua totale disponibilità allantus per unbreve fino a fine stagione (Mondiale per Club FIFA). Nell’affareinclusa un’opzione (non automatica ma unilaterale per la) per un ulteriore anno (giugno) se laarriverà in UCL».Leggi suntusnews24.com