Juventusnews24.com - Tudor Juve, quante partite disputerà sulla panchina bianconera? L’idea della società è chiara: il croato rimarrà fino alla fine di questa competizione!

di RedazionentusNews24sarà chiamato a disputare l’allenatore? SpuntaindiscrezioneLale idee chiare sul proprio futuropropria. Igorsarà l’allenatore dei bianconerial terminestagione. Ma cosa si intende per terminestagione? Un chiarimento lo conferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto trapela sulle colonneRosea, il tecnicoin sellantinadel campionato. Non è prevista, dunque, la sua presenza per il Mondiale per Club: lavorrebbe presentarsi negli Stati Uniti già con l’allenatoreprossima stagioneLeggi suntusnews24.com