Juventusnews24.com - Tudor Juve, è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilufficiale sul: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeriIgorè ildella: ufficiale ildelsul mister che sarà sulla panchina bianconera fino al termine della stagione con opzione fino al 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.– «Igorè ildella Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Ilringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro».Leggi suntusnews24.com