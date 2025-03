Juventusnews24.com - Tudor Juve, da Danilo ai bianconeri in prestito passando per l’agente di Vlahovic: tutti gli indizi social dopo l’annuncio del nuovo allenatore – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, dagli exaldi: lacon i like dei vari calciatoridell’dicomedella, e il conseguente esonero di Thiago Motta, lascia alcuniinteressanti tramite i like sul post pubblicato dal club bianconero. Tra i tantissimi “Mi piace” spuntano quelli dell’ex capitanoe deiincome Kostic e Djalò. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantus (@ntus)Spunta, soprattutto, il like deldiche potrebbe essere rilanciato colmister in panchina.Leggi suntusnews24.com