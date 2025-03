Spazionapoli.it - Tudor e l’inattesa frase su Osimhen: l’addio di Motta spaventa il Napoli? La verità

Sono ore caldissime in casa Juventus. La decisione ha scelto di esonerare Thiagoe puntare tutto su Igor. La stagione si avvia verso la conclusione, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tutto ad un tratto, la Juventus ha deciso di esonerare Thiagodopo gli ultimi risultati deludenti. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma in realtà sembrerebbe già tutto fatto con l’arrivo di Igorin città già previsto per stasera. Proprio il tecnico croato, in passato, si è reso autore di un commento legato a Victor, ormai sempre più nel mirino dei bianconeri.in,out: il passato del tecnico croato è legato adIl calciomercato sta già entrando nel vivo, ma prima bisognerà risolvere alcune questioni delicate. Nelle ultime ore, si è ormai consumato (seppure non in modo ufficiale)di Thiagoalla Juventus.