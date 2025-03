Ilnapolista.it - Tudor è il primo passo per il ritorno della Juventus. Il secondo dovrà essere l’addio di Giuntoli

Leggi su Ilnapolista.it

è ilper il. IldiForse è tornata la. È ancora presto per esultare e tornare ai fasti dei nove scudetti di fila ma qualcosa si è intravisto nelle ultime ore. Fuori Thiago Motta, l’allenatore che piace alla gente che piace. Demansionato di fatto Cristiano, il “mago” del mercato che non ha mai messo a fuoco l’importanzacasa madre. Fuori l’ideologia, il presunto giochismo e la sbruffonagine. Tre ingredienti mai sopportati dalle partiContinassa.Si riparte da Igorche di juventinismo ha una laurea con lode al Politecnico di Villa Frescot. Il nuovo mister ha conosciuto la Juve negli anni fantastici di Marcello Lippi. Ha lottato come lotta Madama, ha segnato goal importanti – iconico quello agli ottavi di finale contro il Deportivo – è stato al fianco di bandiere bianconere come Antonio Conte, ed è stato anche vice di Pirlo nell’esperienza allenatoriale di quest’ultimo che portò comunque due coppe.