Tuchel dovrebbe completamente affidarsi al genio di Bellingham, non sacrificare il suo talento per un "sistema" (Guardian)

Jonathan Liew questa volta si concentra su Jude. Un fenomeno, non ci sono molti altri termini per descrive questo giovane centrocampista. Sulscrive che “nel suo modo di giocare non ci sono orpelli. Nessun salto di qualità qui, niente esibizionismo: solo semplici abilità eseguite alla perfezione. Il tiro, la finta, la rotazione, le sottili inclinazioni e gli spostamenti di peso“.o l’Inghilterra:scelga il primoContro l’Albania è suo l’assist per il gol di Lewis-Skelly. “Un semplice passaggio filtrante dalla trequarti (che taglia in due la difesa schierata, ndr). La velocità e la visione con cui fa quel passaggio, l’audacia di rischiare, il tempismo, il ritmo e il rotolamento della palla“.“Ciò che rendeun vero grande è la capacità di mettere insieme questi pezzi, eseguirli alla perfezione, uno dopo l’altro, ancora e ancora“.