Trump | solo io posso fermare la guerra

19.14 "Non c'è qualcun'altro al mondo che possa(il conflitto), tranne me". Così il presidente Usa,, in un'intervista al canale sportivo Usa Outkick sullaRussia-Ucraina. Il capo della Casa Bianca ha affermato che vorrebbe impedire che altri soldati vengano uccisi e che si possa arrivare alla IIImondiale. "Ho un buon rapporto con il presidente Putin e in realtà anche un buon rapporto con il presidente Zelensky. Sarebbe una cosa grandiosa riuscire a fermarla. E direi: nessun altro sarebbe in grado di farlo"