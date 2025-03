Trump e i tagli UsAid l’Unicef | In Etiopia e Nigeria 13 milioni di bambini rischieranno di morire già nel 2025

Ilfattoquotidiano.it - Trump e i tagli UsAid, l’Unicef: “In Etiopia e Nigeria 1,3 milioni di bambini rischieranno di morire già nel 2025”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Voglio rassicurarvi che stiamo adottando tutte le misure possibili per limitare l’impatto di queste nuove politiche suiche aiutiamo e sul nostro personale”, aveva scritto Regina De Dominicis, direttore Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale del, in una mail riservata a dipendenti e collaboratori Unicef sulle conseguenze della decisione di Donalddi congelare i fondi(United States Agency for International Development). Ma sostituire la fonte che nel 2024 ha finanziato la metà degli aiuti umanitari a livello mondiale è praticamente impossibile, anche senza contare il fatto che altri Paesi occidentali, anche in Europa, stanno seguendo l’esempio statunitense o valutano di seguirlo. L’ultimo allarme lanciato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Infanzia è quello della vicedirettrice generale, Kitty van der Heijden.