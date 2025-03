Cataniatoday.it - Truffatore catanese in trasferta ruba 10mila euro a un'anziana: arrestato nell'area di servizio

I carabinieri hannoper truffa undi 34 anni. L'uomo si è finto carabiniere per raggirare unadonna di Trapani, utilizzando la sperimentata tecnica che prevede la richiesta di immediata di denaro per risolvere un guaio in cui si sarebbe cacciato un parente prossimo.