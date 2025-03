Dayitalianews.com - Truffatore catanese in trasferta a Trapani: arrestato 34enne appena rientrato in città

Pensava di averla fatta franca ilche, l’altra mattina, aveva messo a segno una truffa ai danni di un’anziana signora di, con la tecnica del “finto Carabiniere” ma che, invece, è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa.La truffaIl, adoperando la “sceneggiatura” ormai rodata che prevede un primo approccio da parte di un “attore istituzionale”, il quale allarma la vittima con la falsa notizia di un grave incidente stradale provocato dal figlio, e poi l’entrata in scena di un avvocato che chiede denaro per risarcire la vittima ed evitare così spiacevoli conseguenze legali, era riuscito a convincere la donna a consegnargli ben 10.000€ tra banconote e gioielli.L’uomo, infatti, ottenuta la fiducia dell’anziana attraverso una lunga conversazione telefonica, con lo scopo sia di aumentarne lo stato di angoscia sia di evitare possibili interlocuzioni con persone che avrebbero potuto scoprire la truffa in corso, si era poi presentato nell’abitazione della signora, raccogliendo quanto racimolato per poi far perdere le proprie tracce.