Triathlon l’Indoor World Cup Lievin si chiude con Azzano in 12a posizione

Nella giornata odierna è andato in scenaCup(Francia) nello splendido scenario dell’Arena Stade Couvert Liévin. Lo spettacolo è stato notevole grazie anche ai formati di gara davvero sprint con 200 metri di nuoto, 2,8 km di bici e 1 km di corsa. Il programma prevedeva qualifiche, ripescaggi, semifinali e finali.Come si sono comportati i due azzurri al via? Nicolaha concluso in sestain semifinale e non è riuscito a centrare la finalissima entrando in finale B dove ha chiuso in 12°. Amaro in bocca per Euan De Nigro. L’azzurro, infatti, ha superato la batteriando al primo posto ma poi è stato squalificato in semifinale dopo aver chiuso con il quarto tempo la sua gara per non aver scontato una penalità riscontrata dai giudici in zona cambio.