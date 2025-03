Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne vittima dei cyberbulli, la chat: “Bruciamola, fa schifo”

Modena, 23 marzo 2025 – ‘. Ha gusti orribili. Meglio vederla soffrire dissanguata. Fai, ti odio, fai pena..’. Quanto può far male una parola? Ogni offesa, ogni commento negativo, ogni osservazione denigratoria per un adolescente possono rappresentare una profonda coltellata ma anche di più perché l’esclusione dal gruppo e le raffiche di commenti denigratori, soprattutto sui social, possono risultare fatali. La storia che vi siamo per raccontare, infatti, ovvero un caso di agghiacciantesmo nei confronti di una studentessa 13enne è ciò contro cui ogni giorno combatte Teresa Manes. Parliamo della mamma di Andrea Spezzacatena,di bullismo esmo omofobo che si tolse la vita a soli 12 anni nel 2012. Il film che narra la sua storia, il ragazzo dai pantaloni rosa, è divenuto il messaggio più importante per le nuove generazioni, intrise di cattiveria.