Tre derby in Promozione

Una domenica all’insegna deiprovinciali nella ventiseiesima giornata del girone B di. Neitutti spezzini Canaletto-Follo, Don Bosco-Tarros Sarzanese e Levanto-Forza e Coraggio in palio anche punti pesanti trattandosi di tre gare importanti per le classifiche. Non solo quindi l’interesse di ’campanile’ ma anche legato al risultato che, a poche giornata dalla fine, potrebbe cambiare il destino delle squadre impegnate. Sfida molto interessante anche quella che attende il Beverino in casa della capolista Busalla. Nel girone D di Prima categoria, invece, nella 25ª giornata ci saranno solo tre partite quest’oggi dopo i ben cinque anticipi disputati di ieri. Fra i match in programma spicca lo scontro diretto per la salvezza tra Romito e Cadimare, che vedrà l’esordio del nuovo mister giallo-blù Alessandro Parma.