Travolta da una frana. Nella trappola di fango dopo un volo di 15 metri

È stata sorpresa da uno smottamento mentre stava rincasando ed è volata nel vuoto per una quindicina di. Bloccata nele sotterrata per 40 centidai detriti che le sonoti addosso, è riuscita per miracolo ad avvertire i soccorso e a evitare il peggio. È la disavventura capitata a Federica Candido, 48 anni, originaria di Sesta Godano, nello Spezzino, ma residente da un mese a Vinci per lavorare come giardiniera a Montecatini. La donna è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Empoli per le ferite riportate e soprattutto per le conseguenze dell’ipotermia, ma non è in pericolo di vita. La tragedia sfiorata tra le 21 e le 22 in via Pistoiese, in una serata caratterizzata dalla pioggia scrosciante per la quale era già stata diramata l’allerta meteo. Stando a quanto ricostruito, la 48enne stava rientrando a casa – dalla quale si era allontanata quattro giorni prima per motivi di sicurezza, vista la chiusura della Sp13 a causa del maltempo – per recuperare dei documenti e dare da mangiare ai gatti.