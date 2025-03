Quotidiano.net - Trasporto pubblico e IA. La rivoluzione è cominciata

Si è svolto il primo Workshop Nazionale ’Intelligenza Artificiale e: le esperienze delle aziende di TPL’, organizzato da Asstra, l’Associazione che rappresenta 150 aziende dilocale in Italia. L’evento ha riunito esperti, rappresentanti delle principali realtà del settore e istituzioni per fare il punto sulle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (IA) e sulla sua applicazione per rivoluzionare illocale (TPL). È parte delle attività di supporto che Asstra fornisce alle aziende associate, attualmente impegnate in un significativo processo di trasformazione digitale ed energetica, accelerato dalle opportunità del PNRR. In corso dei lavori, Andrea Gibelli, presidente di ASSTRA, ha sottolineato come l’IA stia rivoluzionando il paradigma della mobilità intervenendo su ambiti cruciali, tra cui i veicoli autonomi, il rapporto tra mobilità e città, i sistemi d Tpl intelligenti , la sicurezza stradale e la logistica merci.