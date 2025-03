Ilgiorno.it - Tram Milano-Limbiate, il rilancio che può trasformare la mobilità tra Brianza e Milano: arriva il Frecciarancio

– Ildella Comasina come occasione dicomplessivo del trasporto pubblico tra la. “Tre idee per la” era il titolo del convegno che si è svolto nella sede della Provincia di Monza e, promosso da Utp (Utenti trasporto pubblico) con l’obiettivo di far conoscere le grandi potenzialità di undel trasporto urbano su rotaia per l’area attraversata dalribattezzato “” fino all’ultimo giorno in cui è rimasto in funzione, il 30 settembre 2022. Ora è stato assegnato l’appalto per i lavori di riqualificazione complessiva della tratta, che comprende anche la progettazione esecutiva. In questa fase si inseriscono le richieste di “guardare oltre”, avanzate dall’associazione di utenti, che hanno già trovato i primi consensi da parte delle istituzioni locali ma anche, almeno in parte, dei tecnici di Metropolitana Milanese Spa.