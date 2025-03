Juventusnews24.com - Traghettatore Juventus: non solo Tudor e Mancini, la società aveva pensato anche a loro due! I nomi

di RedazioneNews24: non, labianconerodue! Tutti isondati in questi giorniAlla fine laha optato per il cambio in panchina immediato: la situazione era diventata troppo critica da poter essere facilmente trascurata. I bianconeri esonereranno Thiago Motta e vireranno su.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il croato non è stato l’unico nome valutato in questi giorni. Oltre al già noto, i bianconeri hanno sondatoBrambilla della Next Gen e soprattutto Magnanelli della Primavera come opzioni “paracadute”. Questi ultimi due, alla fine, resteranno ai rispettivi posti.Leggi sunews24.com