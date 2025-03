Thesocialpost.it - Tragedia nella notte: due morti e cinque feriti nello schianto in galleria

Un impatto devastante, nel cuore della, ha trasformato latra Pusiano ed Eupilio, sulla strada provinciale, in un drammatico scenario di morte e distruzione. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di domenica 23 marzo 2025, coinvolgendo tre auto e sette persone in totale. Due di loro, un uomo di 42 anni e un altro di 43, sonosul colpo, lasciando un vuoto improvviso e insopportabile.Le cause dell’impatto restano ancora in fase di accertamento, ma le prime immagini e testimonianze parlano di una scena di caos assoluto. Lamiere contorte, frammenti sparsi sull’asfalto, il silenzio interrotto solo dalle sirene e dalle voci concitate dei soccorritori. Per ore, laè rimasta chiusa, diventando un teatro di emergenza, mentre le squadre mediche e i vigili del fuoco cercavano disperatamente di estrarre ie stabilizzare le condizioni più gravi.