Tragedia nella notte a Como tre auto si schiantano in galleria | morti due uomini cinque feriti

Terribile incidentetra Pusiano ed Eupilio (in provincia di) dove tresi sono schiantate. Tragico il bilancio.Duedi 42 e 43 anni sonomentre altrepersone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave per un incidente stradaletra sabato 22 e domenica 23 marzotra Pusiano ed Eupilio. Secondo le prime ricostruzioni tresi sarebbero schiantate inma, la dinamica dell’incidente non è chiara ed è al vaglio dei carabinieri. Altrepersone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave.L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), ha diffuso la notizia che lo schianto è avvenuto poco prima delle 2,15 del 23 marzo. Secondo quanto ricostruito finora, pare che un pickup Ranger Ford e una Volkswagen Golf si siano scontrate frontalmente all’interno dellaper cause ancora da accertare.