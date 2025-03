Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2025 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione non molto ilsulla principale rete viaria della capitale brevi rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina incidente su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code all'altezza di via di Acilia via Monteverde questa mattina un'esplosione ha provocato il crollo di un'abitazione in via Pio Foà riaperte diverse strade Ma resta chiusa via Vitellia tra via di Donna Olimpia e Largo Carlo Grigioni ricordiamo che è stato riaperto alil ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti il ponte è attraversato dalla nuova linea 96 che va ad affiancare la linea 780 la linea 96 collega la zona Corviale con la metro B a piramide disattivate le linee 718 è zero e anche oggi stop della circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense per lavori di realizzazione della nuova fermata aPigneto i lavori comportano modifiche alla circolazione per i treni della Linea F A1 Orte Fiumicino aeroporto della linea fl3Cesano Viterbo variazioni di orario e cancellazioni per alcuni treni regionali il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto è regolare ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito