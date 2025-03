Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2025 ore 18:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein aumento in direzione della capitale in particolare sulle diramazioni nord e sud e sul tratto Urbano della A24-teramo Ci sono code da Portonaccio alla tangenziale est in direzione della città con la tratti anche lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina enina rallentamenti e code poi su via Pontina da Pomezia Tor de' Cenci in direzione divia Monteverde questa mattina un'esplosione ha provocato il crollo di un'abitazione in via Pio Foà riaperte diverse strade Ma resta chiusa via Vitellia tra via di Donna Olimpia e Largo Carlo Grigioni oggi la quinta ed ultima domenica ecologica con stop alall'interno della fascia verde fino alle 20:30 Come di consueto ci sono le deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano dalle 3 in poi e per le auto benzina euro 6 e anche oggi stop alla circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense per lavori di realizzazione della nuovaPigneto chi lavori comportano modifiche alla circolazione per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3Cesano Viterbo variazione di orario e cancellazioni per i treni regionali il servizio del Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto è regolare ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito