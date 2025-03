Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2025 ore 16:30

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale a Monteverde questa mattina un'esplosione ha provocato il crollo di un abitazione in via Pio Foà Al momento sono state riaperte diverse strade Ma resta chiusa via Vitellia all'altezza di via di Donna Olimpia direzione di via Leone XIII e questo pomeriggio a partire dalle 18 con corteo da Largo Benedetto Bompiani raggiungerà Largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine sfilando lungo via delle Sette Chiese dalle 15 chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico Inoltre fino al 18 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per interventi di Manutenzione del verde e oggi la quinta ed ultima domenica ecologica con stop alall'interno della fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o me poi per le auto benzina euro 6 ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito