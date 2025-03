Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2025 ore 14:30

LuceverdeBentrovati dalla redazione ilsulla principale rete viaria della capitale a Monteverde un'esplosione ha provocato il crollo di un'abitazione in via Pio Foà all'incrocio con via Vitellia che sono pertanto chiuse alchiuse anche via di Donna Olimpia e via Paolucci con deviazioni per il trasporto pubblico e questo pomeriggio a partire dalle 18 un corteo da Largo Benedetto Bompiani raggiungerà Largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine sfilando lungo via delle Sette Chiese dalle 15 chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico Inoltre fino alle 18 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per interventi di Manutenzione del verde e oggi la quinta ed ultima domenica ecologica con stop alall'interno della fascia verde dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano dalle 3 in poi per le auto benzina euro 6 ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito