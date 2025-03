Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno Bentrovati oggi nella fascia oraria 718 divieto di transito sulla circonvallazione Gianicolense da Piazzale Dunant alla stazione di Trastevere per interventi di manutenzione nelle verde per l'intera giornata sostituite dal bus le linee tram 3 e 8 troviate le linee bus oggi la quinta e ultima domenica ecologica con stop alall'interno della fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 Come di consueto ci saranno delle deroghe tra le altre per i veicoli ibridi o elettrici per quelli alimentati a GPL o metano 3 in poi per le auto benzina euro 6 più libero anche i motorini 4 tempi Euro 2 in poi e alle moto 4 tempi Euro 3 e successive anche oggi stop della circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense per lavori di realizzazione della nuova fermata aPigneto i lavori che porteranno modifiche alla circolazione per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Cesano Viterbo variazioni e cancellazioni per alcuni treni regionali il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto sarà regolare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito