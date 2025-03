Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione non molto ilregistrato sulla rete viaria delin leggero aumento in direzione della capitale sulle diramazioni nord e sud è sul Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina è La Romanina fortemente in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone della regione con ulteriore invito alla massima cautela la guida per quanto riguarda i trasporti anche oggi stop della circone ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lavori di realizzazione della nuova fermata Roma Pigneto chi lavori comportano modifiche alla circone per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo variazioni di orario e cancelni per alcuni treni regionali il servizio di Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto è regolare bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.