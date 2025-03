Panorama.it - Traffico: due ruote nemico numero uno

Leggi su Panorama.it

Il blocco alle duesta per arrivare. Dal 1° ottobre 2025, 73.339 moto e scooter omologati Euro 0, 1 e 2, non potranno più entrare in Area B (avranno al massimo 50 ingressi gratuiti l’anno), e, tassativamente in Area C, la zona alimitato del centro di Milano. Lo stabilisce l’ordinanza 273918/2024 che aveva già fermato gli Euro 0 e 1 nel 2024, prorogandone la circolazione fino al prossimo 1° ottobre, quando lo stop investirà anche gli Euro 2. Da ottobre 2028, poi, saranno 440 mila circa le dueinteressate dal divieto, più altre 960 mila nell’intera Lombardia. Tutti veicoli dichiarati «fuorilegge». Sono dati ufficiali forniti da Automobile club Milano, che registra i reali mezzi immatricolati. Dopo aver dichiarato guerra alle auto, il Comune meneghino prende di mira i motocicli, a suo dire «inquinanti», senza una base davvero oggettiva per questa definizione.