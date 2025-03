Lanazione.it - Tradimento e gogna social. Crea un profilo falso e dà del molestatore all’ex amante. Denunciata

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 23 marzo 2025 – Hanno avuto una relazione extraconiugale ma quando lui, un ex maresciallo, le ha detto di finirla lei ha perso la testa. Hato unsu facebook ed ha iniziato a postare quei messaggi piccanti che si scambiavano e non solo: anche foto della sua auto, di lui, con tanto di targa, e qualche scatto dell’ex fiamma con didascalie pesanti: “È un porco”, “È un”. Per quel che ha fatto adesso ne dovrà rispondere in tribunale dove è stata citata a giudizio per diffamazione aggravata tramite internet e sostituzione di persona, altro capo di imputazione per la quale è accusata. Già, perché a rendere ancora più curiosa la storia c’è anche un altro aspetto, tutt’altro che marginale sotto ildella responsabilità penale. Per mettere in piedi il suo piano, la donna, sui cinquanta anni, aveva utilizzato documenti e numero di telefono di un anziano che stava assistendo come badante.