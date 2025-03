Agi.it - Torna Papa Francesco. Dalla finestra del Gemelli ringrazia una donna con i fiori gialli. Ora verso Santa Marta

AGI -to. Dopo settimane di ricovero, il Pontefice si è affacciatostanza del. Sulla sedia a rotelle, visibilmente gonfio in faccia, ha salutato la folla chemattina stava affollando il piazzale del policlinico facendo un gesto di ok endo una signora che aveva in mano un mazzo digiallo. Si tratta della prima apparizione pubblica dal giorno del ricovero lo scorso 14 febbraio. A questo punto Bergoglio dovrebbe essere dimesso per far ritorno adove lo aspettano due mesi di convalescenza per l'infezione polimicrobiotica per la quale era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio. ".". È il coro dei fedeli presenti nel piazzale del Policlinico. Nell'Angelus: "In questo tempo ho sperimentato la pazienza del Signore riflessa nei medici" "In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, cosi' come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati".