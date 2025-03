Agi.it - Torna Papa Francesco. Dalla finestra del Gemelli ringrazia una donna con i fiori gialli. Giunto a Santa Maria Maggiore

Leggi su Agi.it

AGI -to. Dopo settimane di ricovero, il Pontefice si è affacciatostanza del. Sulla sedia a rotelle, visibilmente gonfio in faccia, ha salutato la folla chemattina stava affollando il piazzale del policlinico facendo un gesto di ok endo una signora che aveva in mano un mazzo digiallo.è stato accolto da applausi e urla e lui ha salutato anche con il pollice alzato. Con un filo di voce,ha detto "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i, è brava!". Poi ha benedetto la folla. Ad assistere al saluto delanche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tante le bandiere presenti, tra cui, quelle della Spagna, di Israele e dell'Ucraina. Si tratta della prima apparizione pubblica dal giorno del ricovero lo scorso 14 febbraio.