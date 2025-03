361magazine.com - Tommaso Franchi dice definitivamente addio al GF e a Signorini: le mosse social

Leggi su 361magazine.com

e le: non solo ha cancellato i post sul reality ma ha anche smesso di seguire Alfonsondo cosìin modo definitivo alla sua esperienza televisivaaveva tutte le carte in regola per arrivare in finale e invece ha dovuto abbandonare la casa. Ha vissuto questa esperienza per sei lunghi mesi e dentro la casa si è pure innamorato di Mariavittoria.L’ex concorrente però da fuori ha voluto lanciare un messaggio di distacco dall’esperienza vissuta al reality show. Innanzitutto ha rimosso dai suoile foto che lo ritraevano al Grande Fratello, segno inequivocabile che vuole prenderne le distanze.Leggi anche–> Grande Fratello, dagli amori alle antipatie: i gieffini rivivono i momenti clou dentro la casaIl senese appare furioso per questa esperienza televisiva.