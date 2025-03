Iodonna.it - Togliere questo concorso dai palinsesti è stato quanto di più facile e ipocrita si potesse fare, perché la tv è piena di ragazze che mostrano il lato B

Tornerà mai Miss Italia? A giudicare dall’impietoso documentario di Netflix sulideato da Enzo Mirigliani (Miss Italia non deve morire), che ne traccia una parabola discendente tra il trash e il malinconico, si direbbe di no. «Quello spettacolo èsuperato dalla vita» sentenzia il critico tv, Riccardo Bocca. “Miss Italia non deve morire”: l’appello di Patrizia Mirigliani nel documentario Netflix X Leggi anche › “Miss Italia non deve morire”, su Netflix la crisi deldi bellezza (e del Paese) E mentre ancora risuonano le parole con cui l’allora presidente della Camera, Laura Boldrini, si compiaceva della cancellazione deldalla Rai, mi chiedo quando supereremo il tabù della bellezza intale.