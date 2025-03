Quotidiano.net - Tir e veicoli elettrici. Un finanziamento per le infrastrutture

Leggi su Quotidiano.net

Un consorzio guidato da E.ON si è aggiudicato undi 45 milioni di euro da parte dell’UE per espandere l’infrastruttura di ricarica per auto elettriche ecommerciali in Europa. Il progetto Drive-E è uno dei 39 progetti innovativi da poco selezionati dall’Unione Europea per sviluppare un’infrastruttura per i combustibili alternativi. Il progetto prevede 1.400 nuovi punti di ricarica pubblici entro la fine del 2027, includendo 430 punti di ricarica percommerciali pesanti, ciascuno con una capacità pari o maggiore a 350 kW. Il progetto coinvolgerà 13 Paesi dell’UE e darà un contributo significativo all’elettrificazione del trasporto merci e passeggeri in Europa. I partner del progetto Drive-E sono E.ON, ZSE ed Eldrive, che insieme costruiranno una rete di punti di ricarica per auto ecommerciali leggeri e pesanti lungo le principali direttrici transeuropee del trasporto merci.