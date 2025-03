Quotidiano.net - “Time to be”: Roberto Cacciapaglia racconta il nuovo album e il tour tra musica e spiritualità

Il momento di essere sé stessi. Per ildiun titolo come “to be” nasce proprio dall’esigenza di cercare dentro di noi la chiave interpretativa del modo che ci gira attorno. In una società malata di materialismo “sbilanciata sul fare, sul cercare, sul volere” essere significa ritrovarsi come spiega il compositore e pianista milanese sulla poltrona di “Soundcheck”, il formatle del nostro giornale disponibile su web e social, parlando del concerto di martedì prossimo all’Auditorium in Largo Gustav Mahler. “Nel rock laè rappresentazione di un’idea di vita. Per me, anche se non faccio rock, vale un po’ lo stesso principio”. Il viaggio di “to be” è iniziato la scorsa estate in Scozia, quando al Festival di Edimburgo ne ha eseguito un primo assaggio, “Incipit”, rielaborazione dell’adagio K488 di Mozart “Nel disco l’unico brano con orchestra, nel caso I Virtuosi Italiani, è il ‘Padre nostro’ finale.