Agi.it - Tiktoker suicida nel milanese vittima di bullismo

AGI - "Dolore e rabbia per la morte di Alex/Davide Garufi,ditransfobico". Lo scrive in un post su Facebook Sinistra Italiana Milano, riferendosi al suicidio di Davide Garufi, che si è tolto la vita mercoledì scorso a Sesto San Giovanni (Milano), dopo aver ricevuto insulti sul web per aver fatto coming out su TikTok come donna transgender. Solidarietà di Sinistra Italiana "Sinistra Italiana si stringe attorno al dolore dei familiari, amici e follower di Davide (Alex) che ha avuto il coraggio di fare coming out come donna transgender su TikTok", continua il post. Da quel momento "Alex (Davide) è statodi violenti episodi die transfobia, sia online che nella vita quotidiana".