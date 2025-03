Ilfattoquotidiano.it - Tiktoker di 21 anni si toglie la vita: “Vittima di bullismo transfobico”. Aperto fascicolo per istigazione al suicidio

Davide Garufi,di 21che aveva prima scelto la sua nuova identità transgender con il nome di Alexandra e poi nuovamente quella di Davide, non binario, si è tolto lanel suo appartamento a Sesto San Giov, nel Milanese. Con un colpo d’arma da fuoco di proprietà del padre, guardia giurata, il, che sui social raccontava il percorso alla scoperta della sua identità di genere, è morto suicida nella serata tra mercoledì e giovedì. Ora la procura di Monza haunperal, riporta la Repubblica: i carabinieri stanno vagliando possibili implicazioni di terze persone, anche se al momento non sarebbe emerso ancora alcun dato rilevante, dopo gli insulti apparsi sul profilo social di Garufi.Abbastanza seguito in particolare su Tiktok, il 21enne avrebbe cominciato a ricevere insulti dopo la scelta di identificarsi di nuovo come Davide, non binario.