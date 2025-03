Sport.quotidiano.net - Tifosi coi conti in rosso. Il “prezzo“ di Inter e Milan. Col Bayern costi alle stelle. E pure il derby è un lusso

Persino nella vittoria, c’è chi recrimina. Nella festa per gli ottavi di Champions League centrati contro il Feyenoord, lo scorso 11 marzo, l’accompagnamento sonoro degli ultras all’è cominciato 20’ dopo il fischio d’inizio. La ragione campeggiava in uno striscione fuori dal Meazza: “Società: il calcio è dei? La solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna”, ad indicare la cifra da tirar fuori per vedere la gara dal secondo verde, la Curva Nord. Vedere calcio è diventato una spesa non indifferente, non solo nel settore in cui si piazzano i fan più assidui del tifo. Sono anzi le posizioni meno costose, o quasi, dell’o stadio. Per spendere cifre inferiori si può andare solo più in alto, al terzo, sui seggiolini dello stesso colore. Il calendario fitto a primavera è quel che isi augurano, perché coincide con più fronti aperti in stagione.