Agi.it - Thiago Motta verso l'esonero della panchina della Juve, in arrivo Igor Tudor

Leggi su Agi.it

AGI - Svolta imminente in casa. Dopo le pesanti sconfitte con Atalanta e Fiorentina - che hanno fatto seguito alle cocenti eliminazioni in Champions e Coppa Italia contro Psv Eindhoven ed Empoli -sarebbe vicino all'e l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, tra stasera e domani. Al posto del tecnico italo-brasiliano dovrebbe arrivare Igor, ex difensore bianconero e vice di Andrea Pirlo innella stagione 2020-2021.- che andrebbe ingià per la prossima gara di campionato con il Genoa - avrebbe accettato un contratto fino al terminestagione, superando la concorrenza di Roberto Mancini, con l'obiettivo di centrare il quarto posto che vale la Champions.