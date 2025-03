Spazionapoli.it - Thiago Motta verso l’esonero, arriva Tudor. In estate toccherà a Conte? L’annuncio in diretta

La Juventus sta per esoneraree Igorsarà il sostituto. Inpoi ainverrà esonerato dalla Juventus. In queste ore si attende solamenteufficiale e poia Igorprendere il suo posto per le ultime 9 partite di campionato. Un traghettatore, almeno fino a fine stagione, per provare a raddrizzare un’annata che ha preso una direzione terribile nelle ultime uscite con l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli e i 7 gol subiti tra Atalanta e Fiorentina.Non c’era più futuro, a quanto pare, per la Juventus di. Non si è aspettata neanche la sfida contro il Genoa in programma a rientro dalla sosta. Non c’è stato margine neanche di finire la stagione, con il rischio del quarto posto che potesse saltare.