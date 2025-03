Sport.quotidiano.net - Thiago Motta saluta la Juve, è il nono allenatore esonerato prima del termine della stagione

Torino, 23 marzo 2025 – Esonerare unin corso non rientra nello “stile”, concetto che per tutto l'anno è stato il tormentone assoluto in casa bianconera.è arrivato a Torino la scorsa estate, dopo l'addiodi Allegri e poi di Montero, che ha seguito la squadra nelle battute finalipassata. L'obiettivosocietà bianconera era chiaro: costruire un ciclo conin panchina per riportare lantus ad essere protagonista dopo alcuni anni difficili.stante un inizio convincente, l'avventura dell'ex tecnico del Bologna alla guidaVecchia Signora è diventata ben presto un incubo, tra i pareggi di troppo e le rovinose uscite con il PSV in Champions League e con l'Empoli in Coppa Italia. Le ultime due apparizioni diin bianconero sono state le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, nelle quali sono stati subiti rispettivamente quattro e tre gol.