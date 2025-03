Internews24.com - Thiago Motta Juve, le parole di Giuntoli: «Mi vergogno di averti scelto!…» La ricostruzione del summit

di Redazione, ledi: «Midiscelto!.» Ladeltra il dirigente ed il tecnico«Midiscelto». Sarebbero uscite questeal direttore sportivo dellaCristianonel duro confronto cone Scanavino. Ecco quanto riporta la Gazzetta dello Sport:«Nelche si è tenuto martedì a pranzo fra l’allenatore, Cristianoe Maurizio Scanavino non c’era l’intenzione premeditata dell’esonero, ma le risposte poco convincenti del tecnico hanno aperto la strada delle riflessioni fino alla decisione estrema:, in Portogallo con la famiglia in questi giorni di riposo e per niente intenzionato a dimettersi, sarà sollevato dall’incarico al suo rientro a Torinonon era andato per il sottile nel faccia a faccia con l’allenatore, tanto da utilizzare frasi forti: a effetto.