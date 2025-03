Sport.quotidiano.net - Thiago Motta esonerato: il comunicato della Juve. Tudor sarà il nuovo allenatore

Roma, 23 marzo 2025 –è stato. L’ufficialità neldiffuso nel pomeriggio dallantus, ilIgorera arrivato l'estate scorsa a Torino con i crismi del tecnico predestinato, dopo la stagione memorabile alla guida del Bologna con la conquista del pass Champions. Ma complici anche gli infortuni di Bremer e Cabal, tali da fare subito terminare per loro la stagione - senza con tare quello di Milik - la Signora ha fatto fatica a ingranare. A lungo imbattuta in campionato, ha però faticato molto più del solito a vincere: palesando in attacco difficoltà più grandi del previsto specialmente in attacco, pur potendo contare su giocatori come Vlahovic, Nico Gonzalez, Concaicao e Yildiz. L'italo-brasiliano ha visto i suoi spiccare in pochissime partite: si ricorda il pari di cuore a San Siro con l'Inter, quel 4-4 con doppietta di Yildiz dopo essere stati sotto di due reti.