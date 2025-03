Agi.it - Thiago Motta esonerato dalla panchina della Juve, arriva Igor Tudor

AGI - Svolta in casa. Dopo le pesanti sconfitte con Atalanta e Fiorentina - che hanno fatto seguito alle cocenti eliminazioni in Champions e Coppa Italia contro Psv Eindhoven ed Empoli -sè statontus. Al posto del tecnico italo-brasiliano dovrebbe, ex difensore bianconero e vice di Andrea Pirlo innella stagione 2020-2021. "ntus FC comunica di aver sollevatodall'incarico di allenatorePrima Squadra maschile - si legge in una nota del club bianconero - il Club ringraziae tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro". "ntus FC comunica inoltre di aver affidato la guidaPrima Squadra Maschile - conclude - ache domani dirigerà il primo allenamento".